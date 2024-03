Il killer è fuggito e sulla scena del crimine non è stata rinvenuta alcuna arma

Un uomo è rimasto ucciso in seguito a una sparatoria avvenuta a bordo di un autobus della Southeastern Pennsylvania Transportation Authority a Philadelphia, negli Stati Uniti. Il fatto è avvenuto la sera di martedì 5 marzo. All’arrivo sul posto, la polizia ha trovato la vittima con almeno due ferite da arma da fuoco. L’uomo è stato portato in un ospedale dove è stato dichiarato morto. Il killer è fuggito e sulla scena del crimine non è stata rinvenuta alcuna arma. Questa è la seconda sparatoria che coinvolge un autobus della Southeastern Pennsylvania Transportation questa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata