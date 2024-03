Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby: "Condividiamo le stesse preoccupazioni"

La Casa Bianca ribadisce la “forte” posizione assunta dal presidente americano Joe Biden e dalla premier italiana Giorgia Meloni riguardo agli aiuti all’Ucraina. “Sono stati forti”, ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in riferimento all’incontro della scorsa settimana. “C’è incredibile unità e tutti condividiamo le stesse preoccupazioni riguardo al fatto che Putin conquisti l’Ucraina e ciò che questo significa per la sicurezza della Nato“, ha detto Kirby, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero “fratture” tra Washington e i suoi alleati.

