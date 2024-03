Dati pubblicati da due ong. Si tratta del numero più alto dal 2015

Nel 2023 sono state eseguite almeno 834 sentenze di condanne a morte nell’Iran, il numero più alto dal 2015 quando furono 972 le persone finite sul patibolo. È quanto si legge nel ‘Rapporto annuale sulla pena di morte in Iran’, di Iran human rights e Togheter against the death penalty. Nel 2022 le pene di morte eseguite sono state 582, ciò significa che nel 2023 si è registrato un incremento di esecuzioni del 43%. La maggior parte delle esecuzioni (471, il 56%), spiega il rapporto, sono avvenute per reati legati alla droga.

