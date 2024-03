Diverse stazioni sciistiche sono rimaste chiuse e decine di migliaia di case sono senza corrente

Una bufera di neve ha colpito le montagne della Sierra Nevada, negli Stati Uniti. Diverse stazioni sciistiche sono rimaste chiuse e decine di migliaia di case sono senza corrente sia in California che in Nevada. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso di maltempo fino a domenica 3 marzo, ha esortato le persone a mettersi al riparo e a non percorrere le strade. Si prevede che più di tre metri di neve cadranno ad altezze elevate.

