L'imbarcazione si è capovolta mentre tentava di salpare dalla Francia alla Gran Bretagna

Una bambina di sette anni è rimasta uccisa annegando nella Manica mentre era a bordo di una piccola imbarcazione che trasportava 16 migranti. Il natante aveva tentato di salpare dalla Francia alla Gran Bretagna, hanno detto le autorità francesi. Secondo il Daily Mail, l’imbarcazione si è capovolta, ha riferito la prefettura del dipartimento francese del Nord, “non era delle dimensioni adeguate per trasportare così tante persone”, ha affermato in un comunicato l’autorità locale. I genitori della ragazza, che viaggiavano con altri tre figli, sono stati portati in un ospedale di Dunkerque. La tragedia arriva pochi giorni dopo che tre migranti sono morti nel tentativo di attraversare la Manica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata