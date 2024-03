Lo Stato ebraico e Hamas cercano un accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi

Le forze israeliane attaccano la Striscia di Gaza. Migliaia di civili palestinesi sono ancora sotto assedio nonostante lo Stato ebraico e Hamas stiano dialogando per arrivare a un accordo. Le parti in guerra stanno lavorando a un cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi. I mediatori internazionali sono impegnati da settimane affinché i combattimenti vengano sospesi prima dell’inizio del mese sacro del Ramadan, che prende il via intorno al 10 marzo.

