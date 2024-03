Rischiano di saltare i negoziati per una tregua tra Tel Aviv e Hamas

Mentre al Cairo proseguono le trattative, sempre più complicate, per un cessate il fuoco tra le parti, Israele continua con i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime ore nuovi raid sono stati condotti dalle forze di Tel Aviv nella città di Gaza, con enormi pennacchi di fumo che si sono potuti vedere fin dalla zona meridionale di Israele. Almeno otto palestinesi sono morti a Deir al Balah, nella zona centrale della Striscia, a causa di un bombardamento. Israele, intanto, ha deciso di non inviare una propria delegazione al Cairo perché non ha ricevuto “risposte soddisfacenti” da Hamas sulla richiesta di una lista di ostaggi in vita e di prigionieri palestinesi interessati all’eventuale accordo di scambio tra le parti. Al Cairo sono presenti le delegazioni di Hamas, Qatar e Stati Uniti “per riprendere un nuovo ciclo di negoziati” per una tregua a Gaza, secondo quanto riferito da Al-Qahera News.

