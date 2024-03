Molte persone sono in gravi condizioni

Un’auto ha investito diversi pedoni in Polonia, nella città di Stettino, in piazza Rodla: il bilancio è di almeno 19 feriti. Lo riportano i media locali, aggiungendo che tre delle persone colpite sono bambini e che molti sono in gravi condizioni.

È stato arrestato il conducente del veicolo. Lo riferisce la polizia, spiegando che si tratta di un 33enne che aveva tentato di fuggire. Secondo la ricostruzione riportata dai media locali, l’auto ha colpito una folla di persone che aspettavano alla fermata del tram e poi si è scontrata con altri tre veicoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata