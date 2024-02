Uno dei roghi è diventato il secondo più grande nella storia dello Stato Usa

Una serie di incendi bruciano il nord del Texas. Nelle immagini satellitari la devastazione prima e dopo i roghi. Uno, in particolare, è diventato il secondo più grande nella storia dello Stato Usa. Conosciuto come Smokehouse Creek Fire, si è espanso per circa 3.370 chilometri quadrati e ha raggiunto il vicino Oklahoma.

