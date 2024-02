Isolate le comunità intorno al sito della fortezza inca

Le squade di soccorso peruviane sono ancora al lavoro per liberare le strade che portano all’antica fortezza inca di Machu Picchu e alle comunità circostanti, dopo che diversi smottamenti hanno raso al suolo la zona negli ultimi giorni. Due residenti sono dispersi e altri 17 sono rimasti feriti. Lunedì 26 febbraio la ferrovia privata Transandino ha annunciato di aver sospeso i trasporti nella zona e stima che ci vorranno almeno due giorni per liberare i binari. Machu Picchu, una cittadella Inca costruita nel XV secolo, era un santuario religioso della cultura dominante in Sud America. Si trova a un’altitudine di 2.490 metri ed è considerato uno dei luoghi turistici più preziosi del Perù.

