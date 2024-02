Foto dall'archivio di una nave da crociera

La notizia riportata da Bbc: c'erano diversi pazienti in quarantena

Le Mauritius hanno dato il via libera all’attracco di una nave da crociera norvegese nella capitale Port Louis dopo aver riscontrato l’assenza di tracce di colera a bordo. La notizia è riportata da Bbc. Almeno 15 persone a bordo della Norwegian Dawn erano in isolamento per una malattia allo stomaco e le autorità temevano che si trattasse di colera. Il direttore del Ministero della Sanità di Mauritius ha confermato, dice ancora Bbc, che i passeggeri avevano la gastroenterite e non il colera.

I passeggeri saranno sottoposti a controlli da parte delle autorità sanitarie al momento dello sbarco dalla nave.

Il Ministero della Salute fornirà assistenza medica a tutti al punto di sbarco. Un passeggero olandese a bordo ha raccontato a BN DeStem di essere stato informato dal capitano che poteva esserci un’epidemia di colera a bordo.

