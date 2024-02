"Gli incentivi funzionano meglio dei divieti", ha detto il commissario all'Agricoltura Janusz Wojciechowski

“Il Consiglio dovrebbe rivedere la Pac e sostenere la riapertura degli atti di base e tra gli Stati membri c’è una maggioranza in tal senso. Credo che anche il Parlamento non sia contrario, anzi teoricamente si potrebbero riaprire i negoziati già in questa legislatura se vogliamo fare qualcosa per gli agricoltori”. Lo ha detto il commissario Ue all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, nella conferenza stampa del Consiglio Ue Agricoltura e Pesca.

“Tra adesso e il 2027, fine dell’attuale Pac, possiamo rispondere alle esigenze degli Agricoltori riaprendo il regolamento sui piani strategici nazionali“, ha aggiunto. “Il timore che questo possa andare a scapito degli obiettivi climatici non so se sia fondato, perché anche gli Agricoltori vogliono fare volontariamente qualcosa per l’ambiente, molti dicono che gli ecoregimi sono complessi ma alcuni sono molto amati. Gli incentivi funzionano meglio dei divieti. Io inviterò le istituzioni a riaprire gli atti di base in questo senso”, ha concluso.

Agricoltori, presidenza Ue: “Violenza inaccettabile e controproducente”

“Condanniamo la violenza delle proteste. Il ricorso alla violenza è inaccettabile ed è addirittura controproducente in termini di immagine che si ripercuote negativamente sul mondo agricolo”. Lo ha detto il vice primo ministro e ministro dell’Agricoltura belga, David Clarinval, della presidenza di turno del Consiglio Ue, nella conferenza stampa del Consiglio Ue Agricoltura e Pesca. Quanto alla gestione delle proteste con le violenze dei manifestanti sotto le istituzioni Ue “la polizia di Bruxelles gestisce ogni anno centinaia di manifestazioni e ogni volta fa tutto il necessario per garantire la sicurezza dei cittadini di Bruxelles e delle istituzioni europee”, ha aggiunto.

Nuovi scontri a Bruxelles, polizia usa lacrimogeni

Nuovi scontri tra agricoltori e polizia nella manifestazione degli agricoltori a Bruxelles. Verso le 13.20 la polizia ha usato nuovamente gas lacrimogeni contro diversi manifestanti. Lo riporta Le Soir. Quattro trattori e agricoltori hanno tentato di avvicinarsi a una barriera della polizia installata su rue Etterbeek, sotto un ponte ferroviario. I manifestanti hanno anche lanciato oggetti contro la polizia. La polizia ha risposto lanciando gas lacrimogeni e acqua per disperdere i manifestanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata