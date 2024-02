L'evento chiude le celebrazioni per il Capodanno cinese

Migliaia di persone si sono riversate sabato nel distretto di Pingxi di Nuova Taipei, la città più popolosa di Taiwan, per liberare nel cielo le lanterne con i loro desideri. Il Festival delle Lanterne è uno degli eventi più spettacolari tra quelli che chiudono le celebrazioni per il Capodanno cinese. Ogni anno anche moltissimi turisti partecipano alla festa in cui vengono fatte volare le lanterne nel cielo.

