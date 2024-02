"Priorità ora è la ricerca delle vittime", ha sottolineato il primo ministro iberico

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è arrivato a Valencia, dove un incendio ha ucciso quattro persone. “Prima di tutto vorrei esprimere a nome del governo spagnolo e penso a nome di tutta la società spagnola la nostra solidarietà, attenzione ed empatia ai parenti delle vittime già note di questo terribile incendio”, ha detto il premier spagnolo. Il rogo è iniziato ieri pomeriggio in un appartamento del complesso residenziale. Le fiamme si sono propagate rapidamente e le operazioni di soccorso sono state complicate dal forte vento. “La priorità ora è la ricerca delle vittime e cercare di garantire la sicurezza dei lavoratori del servizio pubblico. Siamo qui per aiutare in ogni modo possibile, per fornire servizi, sia al municipio che alla Regione Valenciana per far fronte alle necessità immediate. E naturalmente in seguito per chiarire cosa sia successo e per sostenere le famiglie di questa terribile tragedia”, ha aggiunto Sanchez.

