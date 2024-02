Cinque i casi federali aperti: New York, Florida, Georgia e Distretto di Columbia

Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato una serie di arresti e incriminazioni contro uomini d’affari russi, oligarchi e loro ‘facilitatori’, in cinque distinti casi federali che interessano New York, Florida, Georgia e il Distretto di Columbia.

A New York sono state rese note le accuse contro il banchiere russo sanzionato Andrei Kostin. Kostin è da tempo presidente della VTB Bank, una banca di proprietà statale e la seconda più grande della Russia. È accusato di aver partecipato a uno schema per eludere le sanzioni e riciclare denaro per mantenere due superyacht. Kostin e i due facilitatori sono anche accusati di aver cercato di eludere le sanzioni relative a una casa di lusso ad Aspen, in Colorado.

Michael Khoo, co-direttore della Task Force KleptoCapture del Dipartimento, ha dichiarato in una telefonata con i giornalisti che l’annuncio è stato fatto per mandare un messaggio al Presidente russo Vladimir Putin: “Non ce ne andremo” e “possiamo giocare anche a lungo termine” finché la guerra continua.

La task force KleptoCapture applica le restrizioni economiche imposte dagli Stati Uniti alla Russia e ai suoi miliardari.

