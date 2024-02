L’annuncio durante il vertice del suo partito, la Cdu, a Berlino. "Credo fortemente nell'Europa, per me è casa" ha dichiarato in conferenza stampa

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è la candidata di punta della Cdu alle prossime europee e il partito cristiano-democratico tedesco la propone come candidata principale del Partito popolare europeo (Ppe) per un secondo mandato alla presidenza della Commissione. “Abbiamo proposto all’unanimità Ursula von der Leyen come principale candidata del Partito popolare europeo al comitato esecutivo federale della Cdu in Germania”, ha dichiarato il presidente della Cdu, Friederch Merz.

“Oggi, cinque anni dopo, prendo una decisione molto consapevole e ponderata: voglio candidarmi per un secondo mandato e sono molto grata alla Cdu per avermi proposto oggi come miglior candidato del Partito popolare europeo” ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa a Berlino dopo la riunione del Consiglio direttivo del partito.

“Credo fortemente nell’Europa, per me è casa“, ha aggiunto von der Leyen, aggiungendo che in questi cinque anni è “cresciuta la sua passione” per l’Ue e la sua “consapevolezza” su quanto l’Europa “può fare per i propri cittadini”.

“Il mondo è cambiato dal 2019. Ne abbiamo passate tante insieme negli ultimi cinque anni e penso che si possa dire che abbiamo realizzato più di quanto potessimo mai immaginare”, ha affermato von der Leyen, aggiungendo che “gli ultimi cinque anni sono stati eccezionalmente impegnativi” ma anche “straordinari”. Il mondo ha dovuto affrontare “una pandemia globale, quando ero in carica da meno di 100 giorni” e “abbiamo dovuto intraprendere strade completamente nuove, riuscendo a sconfiggere il virus tutti insieme. Abbiamo superato tutto questo unendo le forze”. “Abbiamo tenuto insieme il mercato interno. E siamo usciti da questa grave crisi più forti come comunità. Siamo poi riusciti a scongiurare una grave recessione economica e abbiamo investito massicciamente nel settore digitale”, ha proseguito la presidente della Commissione europea, sottolineando che “abbiamo allineato l’Europa al futuro e ai compiti futuri“.

Von der Leyen ha ricordato poi che “nel pieno della ripresa economica, la Russia ha invaso l’Ucraina, dando inizio alla più grande guerra terrestre in Europa dal 1945”. “L’Europa ha immediatamente agito con fermezza. – ha detto ancora von der Leyen – Insieme abbiamo affrontato la più grande crisi energetica degli ultimi 40 anni e, cosa altrettanto importante, allo stesso tempo abbiamo ampliato enormemente la nostra indipendenza energetica. E allo stesso tempo c’è ancora molta strada da fare: dobbiamo adattare la nostra competitività alle nuove condizioni, dobbiamo raggiungere gli obiettivi climatici e dobbiamo sfruttare le opportunità dell’intelligenza artificiale“.

