La Cina ha incolpato il governo dell'isola per la morte di due pescatori

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato mercoledì che l’esercito non interverrà sul caso dei due pescatori cinesi tragicamente annegati mentre venivano inseguiti dalla Guardia Costiera taiwanese vicino all’isola di Kinmen.

“Questo incidente è gestito dalla Guardia Costiera e sarà gestito in conformità con la nostra giurisprudenza. Il Ministero della Difesa nazionale non interverrà direttamente, per evitare di aggravare le tensioni locali“, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa Sun Li-fang.

Il 14 febbraio, la guardia costiera di Taiwan ha dichiarato che un’imbarcazione con a bordo quattro persone stava pescando a circa un miglio nautico di distanza da Kinmen, che Taiwan ha rivendicato come sua area esclusiva, e si è rovesciata nel corso del conseguente inseguimento da parte della Guardia Costiera taiwanese.

La Cina ha incolpato Taiwan per la morte dei pescatori. Il tratto di mare dove è avvenuta la tragedia ha visto recentemente un aumento delle tensioni tra i due Paesi, a causa del notevole incremento del numero di imbarcazioni cinesi nella zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata