Il militare russo la scorsa estate aveva disertato a bordo di un elicottero da guerra poi consegnato alle forze di Kiev

Maxim Kuzminov, il pilota russo che la scorsa estate aveva disertato a bordo di un elicottero da guerra poi consegnato alle forze ucraine, era “un traditore e un criminale”. Lo ha detto il capo dei servizi di intelligence internazionale, Serghey Naryshkin, dopo la notizia della morte di Kuzminov in Spagna. Lo riporta la Tass. “Sapete che in Russia è consuetudine trattare un morto o bene o in un nessun modo. Questo traditore e criminale è diventato un cadavere morale già nel momento in cui stava pianificando il suo sporco e terribile crimine”, ha affermato Naryshkin. Kuzminov, secondo i media ucraini, sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Villajoyosa nella provincia di Alicante.

