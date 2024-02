Cercando di aprirlo si legge che è "sospeso" per aver violato "le regole di X"

L’account X di Yulia Navalnaya sembra sia stato sospeso. Cercando di aprirlo si legge che è “sospeso” per aver violato “le regole di X”. La notizia rimbalza sui social. Lo riporta Sky News, sottolineando che non sono ancora chiari i motivi che hanno portato il social media guidato da Elon Musk a sospendere il profilo di Navalnaya.

X has suspended Yulia Navalnaya’s account, citing violations of the platform’s rules. pic.twitter.com/p0mCyZxmZJ — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 20, 2024

La vedova del dissidente russo Alexei Navalny, morto in carcere, ha chiesto all’Ue di non riconoscere il risultato delle prossime elezioni presidenziali in Russia. “Un presidente che ha assassinato il suo principale avversario politico non può essere legittimo per definizione”, ha detto ieri la donna in un passaggio del suo discorso ai ministri degli Esteri dell’Ue che è stato pubblicato integralmente da ‘Meduza’.

