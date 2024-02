Lo ha richiarato il portavoce Peskov, la madre del dissidente chiede la restituzione del corpo

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito “rozze” e “infondate” la accuse lanciate da Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, sul presunto ruolo svolto dal presidente russo, Vladimir Putin, nella morte del marito. Lo riporta la Tass. “Non facciamo commenti – ha detto Peskov – Naturalmente, queste sono accuse assolutamente infondate e rozze” contro “il capo dello Stato russo. Ma dato che Yulia Navalnaya era rimasta vedova” pochi “giorni prima, non intendo commentare”. Ha detto anche che non sarà accettata un’indagine internazionale.

“Non accettiamo affatto tali richieste – ha commentato Peskov – soprattutto da parte di Josep Borrell”. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera aveva sostenuto che la Russia dovesse “consentire” un’indagine “internazionale e trasparente” sulla morte di Navalny.

Salvini: “Chiarezza la fanno i giudici”

Anche il leader della Lega è entrato nel dibattito, dichiarando che capisce la vedova di Navalny Yulia ma che non spetta “a noi” fare “chiarezza”. “Contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni. Noi ieri eravamo in piazza per chiedere chiarezza e chiedere la fine nel 2024 di tutti i conflitti aperti. Noi come possiamo sapere cosa è successo a Navalny? Come posso giudicare oggi cosa è successo dall’altra parte del mondo, capisco la posizione della moglie, ma è giusto fare chiarezza. È chiaro che c’è un morto e quindi bisogna fare assolutamente chiarezza, ma la chiarezza la fanno i medici e i giudici, non la facciamo noi” ha dichiarato Matteo Salvini, su Rtl 102.5″. “Noi ieri siamo andati – ha aggiunto a proposito della fiaccolata al Campidoglio – tutte le fesserie in questi anni sui legami con la Russia, i finanziamenti inesistenti sulla Russia, sono state archiviate, i giudici hanno detto che non è successo nulla, sono palle. Siamo andati a manifestare pacificamente e qualche meno pacifico di sinistra urla contro di noi”.

La madre chiede restituzione corpo

Lyudmila Navalnaya, madre di Alexei Navalny, in un appello video si è rivolto al presidente russo, Vladimir Putin, chiedendo la restituzione del corpo del figlio. Lo riporta Sky news Uk. “Vladimir Putin – ha affermato la madre dell’oppositore russo – fammi finalmente vedere mio figlio”.

