Quattro persone sono morte, tre i feriti

Un edificio è crollato in un sobborgo meridionale di Beirut nella tarda serata di lunedì, uccidendo quattro persone e ferendone altre tre. Il crollo dopo giorni di forti piogge in Libano. Proseguono le operazioni di ricerca di altre persone intrappolate sotto le macerie. I funzionari locali hanno dichiarato che la struttura non era considerata sicura e che il comune aveva ordinato l’evacuazione due anni fa. La maggior parte delle persone che vivevano nel palazzo di quattro piani sono cittadini siriani.

