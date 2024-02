Si tratta di una serie di composti chimici che possono provocare la morte anche in pochi minuti

Secondo la vedova di Alexei Navalny, l’oppositore politico russo sarebbe stato ucciso con il Novichok. Ma di cosa si tratta? Con Novichok (‘nuovo arrivato’ in russo) si intende una serie di neurotossine prodotte in Unione Sovietica a cavallo tra gli anni Settanta e Novanta. Le diverse tipologie di Novichok compongono una classe di agenti nervini, la cui realizzazione fu parte del programma sovietico “Foliant” che aveva l’obiettivo – in ambito civile – creare nuovi insetticidi .

Una volta in contatto con la pelle o inalate, queste tossine possono portare alla morte anche in pochi minuti.Nello specifico, questi composti chimici inibiscono l’enzima dell’acetilcolinesterasi, impedendo il metabolismo del neurotrasmettitore acetilcolina. Interferendo con l’attività dei neurotrasmettitori, indispensabili per regolare il sistema nervoso, finiscono per provocare asfissie e arresti cardiaci.

Il Novichok è come un gas nervino “ma almeno 10 volte più potente”, disse uno dei suoi inventori, l’ex chimico militare sovietico Vil Mirzayanov. Le intossicazioni da Novichok possono essere trattate con antidoti come atropina e ossima, ma non è detto che si riescano a evitare in ogni caso danni permanenti.

Il Novichok è al centro di molti dei casi più noti di dissidenti russi morti o vicini alla morte a causa di intossicazioni. Nel marzo 2018 il Novichok venne usato per provare a uccidere l’ex spia di Mosca Sergei Skripal, che riuscì a salvarsi. Nel 2020 lo stesso Navalny fu al centro di un caso di avvelenamento da Novichok, che gli venne applicato alla biancheria intima e da cui riuscì a uscire illeso. Il Novichok è ideale per operazioni di questo tipo perchè bastano piccole quantità di sostanza per provocare la morte. Inoltre, è difficile rintracciarle nell’organismo, data la bassa concentrazione nel sangue di agente chimico necessaria per essere letale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata