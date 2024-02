Il presidente degli Usa spera che la Camera approvi al più presto i nuovi aiuti militari per l'Ucraina

Gli Stati Uniti stanno “considerando ulteriori sanzioni” contro la Russia per la morte di Alexei Navalny. Lo ha detto il presidente Joe Biden, ricordando che gli Usa “hanno già delle sanzioni” contro Mosca. Alla domanda se la morte dell’oppositore russo possa spingere i Repubblicani della Camera ad approvare i nuovi aiuti militari per l’Ucraina, il presidente ha risposto: “Lo spero, ma non ne sono sicuro”.

Trump: “Sua morte mi ha reso consapevole di ciò che sta accadendo in Usa”

Donald Trump interviene sulla vicenda di Alexei Navalny, paragonando la morte dell’oppositore russo alle sue traversie legali. “La morte improvvisa di Alexei Navalny mi ha reso sempre più consapevole di ciò che sta accadendo nel nostro Paese“, ha scritto l’ex presidente su Truth Social.

“È una progressione lenta e costante, con politici, pubblici ministeri e giudici della sinistra radicale corrotti che ci guidano lungo un percorso verso la distruzione. Frontiere aperte, elezioni truccate e decisioni dei tribunali gravemente ingiuste stanno distruggendo l’America. Siamo una nazione in declino, una nazione che sta fallendo”, ha aggiunto nel post, senza mai nominare Vladimir Putin.

