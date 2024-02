La mobilitazione interesserà anche gli aeroporti di Francoforte e Monaco e potrebbe portare alla cancellazione di voli

Il sindacato tedesco Ver.di ha annunciato un nuovo sciopero del personale di terra della Lufthansa per martedì 20 febbraio, che coinvolgerà sette aeroporti. Il sindacato ha spiegato domenica che lo sciopero di un giorno interesserà gli aeroporti di Francoforte e Monaco, i due hub principali di Lufthansa, nonché Berlino, Duesseldorf, Amburgo, Colonia-Bonn e Stoccarda. Si svolgerà dalle 4:00 di martedì alle 7:10 di mercoledì. Il 7 febbraio un altro sciopero di 27 ore in cinque degli stessi aeroporti aveva spinto la compagnia aerea a cancellare centinaia di voli. Il sindacato richiede aumenti salariali del 12,5%, o almeno 500 euro in più al mese, nelle trattative per circa 25.000 dipendenti, compreso il personale addetto al check-in, alla movimentazione delle aeromobili, alla manutenzione e al trasporto merci. Gli ‘scioperi di avvertimento’ di diverse ore o di un giorno sono una tattica comune nelle trattative contrattuali tedesche.

