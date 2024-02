Diversi residenti sfidano le forze dell'ordine che avevano già rimosso gli omaggi all'oppositore di Putin

Diversi residenti di Mosca continuano a portare fiori sul memoriale allestito per commemorare il defunto leader dell’opposizione russa Alexei Navalny. Sotto lo sguardo della polizia la silenziosa processione di persone è continuata nonostante le forze dell’ordine avessero rimosso nella notte gli omaggi floreali al dissidente morto venerdì a 47 anni in un carcere in Siberia.

