Il presidente ucraino: "Risposta comune a Putin o rischio catastrofe"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken sono arrivati a Monaco di Baviera, in Germania per la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza. “Il 2024 chiede una risposta da tutto il mondo. Se non lo facciamo ora, Putin renderà le condizioni catastrofiche anche per altre nazioni. Il 2024 deve diventare il momento per ristabilire le regole. La Russia che non rispetta le regole deve appartenere al passato”, ha detto Zelensky.

