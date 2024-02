Lo ha detto la presidente della Commissione europea

Si moltiplicano le reazioni alla notizia della morte di Navalny, con pesanti accuse a Putin e al Cremlino. “Profondamente turbata e rattristata dalla notizia della morte di Alexei Navalny. Putin non teme altro che il dissenso del suo stesso popolo. Un triste promemoria di ciò che rappresentano Putin e il suo regime. Uniamoci nella nostra lotta per salvaguardare la libertà e la sicurezza di coloro che osano opporsi all’autocrazia”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny.

Putin fears nothing more than dissent from his own people.

A grim reminder of what Putin and his regime are all about.

Let’s unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024