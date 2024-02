Immagine d'archivio

Allarme aereo su Kiev e su tutto il paese

Resta alta la tensione in Ucraina mentre si avvicina il secondo anniversario dall’inizio dell’invasione russa. Questa mattina si sono sentite le sirene d’allarme nella capitale Kiev, mentre un attacco con droni ucraini ha incendiato un deposito petrolifero a Kursk in Russia. Ecco tutte le notizie del 15 febbraio. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

07:06 Drone su regione russa Kursk, a fuoco deposito petrolifero

A seguito di un attacco di un drone ucraino nella regione russa di Kursk è scoppiato un incendio in un deposito di petrolio. Lo riferisce il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoyt, come riportato da Interfax. “A seguito di un attacco di un Uav (drone) ucraino nella regione di Kursk, si è verificato un incendio in un deposito di petrolio. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime. Tutti i servizi speciali stanno lavorando sul posto. Vi preghiamo di mantenere la calma”, ha scritto giovedì il capo della regione nel suo canale Telegram.

10:40 Domani Zelensky in Germania e in Francia

Domani il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si recherà in Germania e in Francia dove si incontrerà con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e con il presidente francese, Emmanuel Macron. Lo scrive la presidenza ucraina sul suo sito istituzionale. “Sabato 17 febbraio, Zelensky interverrà in occasione della “Conferenza sulla sicurezza di Monaco e terrà una serie di incontri bilaterali a margine della conferenza”, prosegue la nota. “Sono previsti colloqui con la vicepresidente americana Kamala Harris, con il presidente ceco Petr Pavel, con il primo ministro danese Mette Frederiksen, con il primo ministro olandese Mark Rutte e altri capi di stato e leader economici”, conclude la presidenza ucraina.

06:36 Allarme antiaereo a Kiev e nel resto dell’Ucraina

L’aeronautica Ucraina ha diramato in mattinata un allarme antiaereo su scala nazionale, dopo che è stato rilevato il decollo di diversi bombardieri russi Tu-95Ms. Lo riferisce l’Aeronautica delle forze armate ucraine, come riportato da Ukrinform. La minaccia missilistica è stata inizialmente rilevata nelle regioni meridionali e orientali a causa della minaccia di lancio di missili da crociera da parte di aerei Tu-95MS. L’esercito ha anche chiesto di non ignorare i segnali di raid aerei. Successivamente il lancio di missili ha riguardato Kherson a sud, poi l’allarme aereo ha coinvolto Kiev e la regione circostante. Infine l’allarme si è diffuso in tutto il paese. In tutto l’allarme è stato attivo per oltre due ore.

