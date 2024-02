Il segretario generale dell'Alleanza: "Finché restiamo uniti, siamo in grado di proteggere tutti gli alleati"

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, commenta le parole dell’ex presidente americano Donald Trump sul tema dell’Alleanza Atlantica (“Non paghi? Allora la Russia può fare quello che vuole“, aveva detto riferendosi agli altri Paesi Nato). “La Nato ha anche chiesto agli alleati europei di investire di più nelle capacità e ora gli alleati europei lo stanno realizzando ma questa non è un’alternativa alla Nato. Questo è in realtà un modo per rafforzare la Nato. E non dovremmo perseguire alcuna strada che indichi che stiamo cercando di dividere l’Europa dal Nord America. Il punto di forza è che abbiamo un’Europa e un Nord America per arrivare a questo obiettivo nella Nato”, ha detto Stoltenberg arrivando alla ministeriale Difesa di giovedì a Bruxelles. “Quindi, finché restiamo uniti, siamo in grado di inviare a qualsiasi avversario il messaggio che siamo in grado di proteggere tutti gli alleati“, ha aggiunto.

