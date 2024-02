Un nuovo comunicato spiega che il termine 'deplorevole' è stato frutto di un errore di traduzione dall'inglese 'regrettable'

L’Ambasciata d’Israele presso la Santa Sede rettifica con un nuovo comunicato quello di mercoledì in cui veniva definita “deplorevole” la dichiarazione del Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. “Si desidera precisare che il comunicato originale era in lingua inglese – spiegano – e successivamente è stato tradotto in italiano. In inglese il comunicato, in riferimento alle parole di Sua Eminenza il cardinale Parolin, così recitava: ‘It is a regrettable declaration‘”. Nella traduzione in italiano – precisano – “è stata scelta la parola ‘deplorevole’ che poteva anche essere tradotta in modo più preciso con ‘sfortunata’“. A suscitare la reazione di Israele erano state le parole di Parolin, che aveva invitato il governo israeliano a fermarsi invocando una risposta “proporzionata” poiché “certamente con 30 mila morti non lo è”. Parole che l’ambasciata israeliana presso la Santa Sede aveva definito appunto “regrettable”, tradotto in “deplorevoli”.

