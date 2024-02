Non sono ancora stati identificati gli autori dell'azione

Esplosioni hanno coinvolto un gasdotto in Iran compreso tra la regione occidentale di Chaharmahal e Bakhtiari e le città del Mar Caspio. Il gasdotto, lungo circa 1.270 chilometri, inizia ad Asaluyeh, un hub per il giacimento di gas offshore iraniano di South Pars. Saeed Aghli, direttore del centro di controllo della rete del gas iraniana, ha dichiarato alla televisione di stato che un’azione di “sabotaggio e terrorismo” ha causato esplosioni lungo diverse aree della linea. Non sono noti gruppi di ribelli nella regione interessata dalle esplosioni e Aghli non ha citato nessun sospetto.

