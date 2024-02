Aveva 95 anni. Nella sua vita tante battaglie per i diritti umani e contro l'antisemitismo

È morto all’età di 95 anni Robert Badinter, ex ministro della Giustizia francese che guidò la campagna per l’abolizione della pena di morte in Francia. Come ministro sotto l’allora presidente Francois Mitterrand, Badinter superò l’opposizione dell’opinione pubblica e ottenne il sostegno del parlamento per l’abolizione della pena di morte nel 1981. Si è anche battuto contro l’antisemitismo e la negazione dell’Olocausto e ha guidato un organismo europeo che si è occupato delle conseguenze legali della dissoluzione della Jugoslavia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha salutato Badinter, venerato difensore dei diritti umani, come una “figura del secolo” che “non ha mai smesso di difendere le idee dell’Illuminismo”. Il ministero della Giustizia francese ha confermato oggi la morte di Badinter, senza fornire ulteriori dettagli.

Chi era Robert Badinter

Nato a Parigi nel 1928 da una famiglia ebrea, Badinter ha visto da vicino gli orrori nazisti e la collaborazione della Francia durante la Seconda guerra mondiale. Ha perso il padre nel campo di sterminio di Sobibor. Badinter ha poi guidato la Corte costituzionale francese, è stato senatore per 16 anni ed è stato considerato una bussola morale da molti in Francia per la sua difesa dei diritti umani. Nel 1991, Badinter ha guidato un organismo di arbitrato istituito dalla Comunità economica europea per fornire alla Conferenza di pace sulla Jugoslavia una consulenza legale dopo che due delle sei repubbliche del Paese, Slovenia e Croazia, avevano dichiarato l’indipendenza. La Commissione Badinter, come è stato chiamato l’organismo, era composta dai presidenti delle corti costituzionali dei Paesi membri della Cee, precursore dell’Ue. La Commissione Badinter emise 15 pareri legali tra il 1991 e il 1993, tra cui uno che dichiarava la dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Questo ha aperto la strada al riconoscimento internazionale della Slovenia e della Croazia come Paesi sovrani nel 1992.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata