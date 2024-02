I colpi da una abitazione data poi alle fiamme: sei dispersi

Due agenti di polizia sono stati feriti da colpi di arma da fuoco in una casa alla periferia di Philadelphia che è stata poi data alle fiamme, forse con più persone all’interno. Secondo le autorità locali, ci sarebbero infatti sei dispersi.

Il procuratore distrettuale della contea di Delaware, Jack Stollsteimer, ha riferito che gli agenti sono intervenuti nella casa di East Lansdowne nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio dopo una chiamata al 911 che segnalava l’omicidio di una ragazzina di 11 anni.

Appena giunti sul posto, gli agenti sono finiti sotto il fuoco aperto da un individuo barricato in casa. Un agente è stato colpito al braccio e l’altro alla gamba. Entrambi sono stati descritti come “ufficiali veterani”. La casa è stata poi data alle fiamme, che sono state domate quasi del tutto entro sera. Anche la facciata di una casa vicina è stata carbonizzata. L’intero isolato è stato evacuato. I due poliziotti sono ricoverati all’ospedale Penn Presbyterian Medical Center, e sono in condizioni stabili.

