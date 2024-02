L'ex presidente degli Stati Uniti può essere processato per i fatti del 6 gennaio 2021

Una corte d’appello federale ha stabilito che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non gode dell’immunità e può essere processato per i fatti del 6 gennaio, passati alla storia come l’assalto di Capitol Hill.

Il caso è stato discusso davanti ai giudici Florence Pan e J. Michelle Childs, nominati da Biden, e Karen LeCraft Henderson, nominata dal presidente George H.W. Bush. I magistrati hanno chiarito il loro scetticismo nei confronti delle affermazioni del tycoon durante le udienze del mese scorso.

La decisione segna la seconda volta in altrettanti mesi che i giudici respingono le argomentazioni sull’immunità per Trump in quanto ex presidente e affermano che può essere perseguito per le azioni intraprese mentre era alla Casa Bianca e nel periodo precedente al 6 gennaio 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata