Si tratta di Jonathan D. Pollock, 24 anni, sua sorella, Olivia M. Pollock, 33 anni, e Joseph D. Hutchinson, 27 anni, arrestati in un ranch a Groveland,

A tre anni dall’assalto a Capitol Hill l’Fbi ha arrestato tre persone in Florida in quanto sospettate di aver partecipato all’attacco del 6 gennaio 2021. Jonathan D. Pollock, 24 anni; sua sorella, Olivia M. Pollock, 33 anni; e Joseph D. Hutchinson, 27 anni, sono stati arrestati in un ranch a Groveland, in Florida, e compariranno davanti al giudice lunedì, ha riferito l’Fbi. Erano stati incriminati nell’aprile 2021. Jonathan Pollock si era nascosto poco dopo l’attacco. Sua sorella e Hutchinson erano stati arrestati nel giugno 2021 e rilasciati su cauzione, ma erano fuggiti poco prima del processo a Washington lo scorso marzo.

Secondo le accuse Jonathan Pollock e Hutchinson avrebbero preso a pugni ripetutamente gli agenti durante le rivolte. Pollock, in particolare, avrebbe afferrato gli scudi antisommossa degli agenti, che avrebbe usato, insieme ad Hutchinson, per colpire un ufficiale. Olivia Pollock è accusata di aver dato pugni e gomitate a un agente e di aver tentato di afferrare i manganelli dei poliziotti. Sono tutti accusati di aggressione a pubblici ufficiali, accesso violento al Campidoglio e di altri reati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata