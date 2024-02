Decisione presa nonostante il forte scetticismo dei repubblicani, compreso quello dello Speaker della Camera Mike Johnson

Il Senato degli Usa ha pubblicato un pacchetto da 118 miliardi di dollari in tema di politiche di controllo delle frontiere e aiuti economici a Ucraina, Israele e agli altri alleati degli Stati Uniti, decisione presa nonostante il forte scetticismo dei repubblicani, compreso quello dello Speaker della Camera Mike Johnson. Secondo questo pacchetto legislativo 60 miliardi di dollari sono destinati all’Ucraina, 14 a Israele, e quasi 5 per gli alleati nella zona dell’Asia-Pacifico.

Ucraina, Biden: “Proposta Senato permetterà di difenderla e sostenerla”

La proposta del Senato degli Stati Uniti in tema di rafforzamento delle frontiere e di aiuti economici a Ucraina e Israele “consente agli Usa di continuare il nostro lavoro vitale, insieme ai partner di tutto il mondo, per difendere la libertà dell’Ucraina e sostenere la sua capacità di difendersi dall’aggressione russa“. Lo precisa in una nota il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che in tema di immigrazione aggiunge che questo accordo “renderà il nostro paese e i nostri confini più sicuri, tratterà le persone in modo equo e umano preservando l’immigrazione legale – ha concluso – In linea con i valori della nostra nazione”.

Speaker Camera respinge accordo su Ucraina e frontier: “È morto all’arrivo”

Il pacchetto da 118 miliardi di dollari presentato in Senato in tema di politiche di controllo delle frontiere e aiuti economici a Ucraina, Israele e agli altri alleati degli Stati Uniti è stato bocciato dallo Speaker della Camera Mike Johnson, che lo ha definito sui social “morto all’arrivo” qualora dovesse raggiungerà la Camera. “Ho visto abbastanza – ha aggiunto Johnson, repubblicano proveniente dalla Louisiana – Questo disegno di legge è perfino peggiore di quanto ci aspettassimo e non si avvicinerà a porre fine alla catastrofe al confine che il presidente (degli Stati Uniti Joe Biden, ndr) ha creato”.

I’ve seen enough. This bill is even worse than we expected, and won’t come close to ending the border catastrophe the President has created. As the lead Democrat negotiator proclaimed: Under this legislation, “the border never closes.” If this bill reaches the House, it will be… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) February 5, 2024

