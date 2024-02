Il presidente americano lo ha scritto su X

Non cessano i combattimenti in Ucraina. “Il nostro accordo bipartisan sulla sicurezza nazionale consente agli Stati Uniti di continuare il nostro lavoro vitale per difendere la libertà dell’Ucraina e sostenere la sua difesa. Se non fermiamo la sete di controllo di Putin, non si limiterà solo all’Ucraina e i costi per l’America aumenteranno”. Lo scrive su X il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata