Una ‘danza subacquea del leone‘ ha incantato i visitatori domenica in un acquario di Kuala Lumpur, uno degli eventi organizzati in vista del nuovo anno lunare. L’Aquaria Kuala Lumpur Convention Center sta organizzando una serie di eventi subacquei in concomitanza con le celebrazioni del Capodanno cinese. Sommozzatori professionisti hanno indossato un costume da leone e danzato accanto a tartarughe, pesci e altre creature marine. Questo evento annuale è uno dei preferiti dai visitatori dell’acquario e attira sempre centinaia di visitatori.

