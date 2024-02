Secondo i media l'uomo era originario del Mali ma aveva la patente italiana

Tre persone sono state accoltellate in un attacco alla stazione Gare de Lyon di Parigi. Lo riporta Bfmtv, aggiungendo che la polizia è intervenuta immediatamente arrestando una persona. Dei tre feriti uno verserebbe in gravi condizioni ed è stato curato in assoluta emergenza. L’attacco ha causato anche disagi ai trasporti pubblici che transitavano attraverso la Gare de Lyon. I passeggeri sono stati avvertiti sulla possibilità di modifiche sulla linea R della Transilien. Secondo i media l’uomo era originario del Mali ma aveva la patente italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata