L'incidente nel quartiere Embakas. Una palla di fuoco ha investito gli edifici circostanti

Le autorità di Nairobi hanno comunicato che un’esplosione di gas in un edificio industriale nella capitale del Kenya ha ucciso tre persone, ne ha ferite altre e ha sollevato una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Il capo della polizia della zona ha detto che il bilancio potrebbe aumentare. Alcuni residenti di Nairobi hanno girato dei video in cui si sentono anche delle grida. Un portavoce del governo ha detto che un’azienda stava riempiendo le bombole di gas quando è scoppiato l’incendio che ha gravemente danneggiato l’edificio in cui aveva sede l’azienda. L’incendio divampato intorno a mezzanotte è stato domato, mentre secondo la Croce Rossa sul posto i feriti sarebbero 29, mentre altre 271 persone evacuate sono state portate in diverse strutture sanitarie per controlli.

Bilancio sale ad almeno 270 feriti e 3 morti

È salito ad almeno 270 feriti e tre morti il bilancio dell’enorme incendio che ha bruciato case e magazzini nella capitale del Kenya, Nairobi, nelle prime ore di venerdì. L’esplosione di un camion con un numero di immatricolazione sconosciuto e carico di gas ha innescato un’enorme palla di fuoco e una bombola di gas volante ha fatto scoppiare l’incendio che ha bruciato l’Oriental Godown, un magazzino di abbigliamento e tessuti, ha riferito il portavoce del governo Isaac Mwaura. Diversi altri veicoli e attività commerciali sono stati danneggiati dall’inferno che si è scatenato nell’area di Mradi, nel quartiere di Embakasi, a Nairobi. Alcuni residenti erano probabilmente all’interno delle loro case quando l’incendio le ha raggiunte nella tarda notte, ha riferito Mwaura.

Sul posto, dopo l’alba, diverse case e negozi erano bruciati. Il veicolo che si ritiene abbia provocato l’esplosione è stato sbalzato su un fianco e solo la scocca è rimasta sulla strada. Il tetto di un edificio residenziale di quattro piani a circa 200 metri dal luogo dell’esplosione è stato rotto da una bombola di gas volante. I cavi elettrici giacevano a terra. Nel magazzino incendiato non è rimasto nulla, a parte le carcasse di alcuni camion.

