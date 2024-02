Il premier ungherese ha spiegato di non trovarci nulla di strano nelle foto della ragazza italiana portata al guinzaglio

“Non posso influenzare la magistratura in nessun modo. Come sapete il potere giudiziario è totalmente indipendente dal governo. L’unica cosa che posso fare è esercitare un’influenza affinché abbia un equo trattamento, e lo prometto. Verranno garantiti tutti i suoi diritti“. È quanto ha detto il premier ungherese Viktor Orban in un colloquio con La Stampa sul caso di Ilaria Salis.

Orban ha spiegato di non trovarci nulla di strano nelle foto di Salis al guinzaglio, in Ungheria “trattiamo tutti i prigionieri allo stesso modo”, ha affermato. Nel corso del colloquio ha poi ribadito che il suo partito è “pronto a entrare” nel gruppo dei Conservatori” di Giorgia Meloni. “L’idea era di entrare già prima delle elezioni, ma a questo punto lo faremo dopo il voto”, ha aggiunto.

