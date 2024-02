La cosiddetta 'dichiarazione transatlantica' afferma che le amministrazioni Usa ed europee rischiano di essere complici di "una delle peggiori catastrofi umane di questo secolo"

Più di 800 funzionari in servizio negli Stati Uniti e in Europa hanno firmato una dichiarazione in cui criticano le azioni di Israele nella Striscia di Gaza e avvertono che le politiche dei loro stessi governi, che non si oppongono a Tel Aviv, potrebbero costituire “gravi violazioni del diritto internazionale”. Ne dà notizia la Bbc. La cosiddetta ‘dichiarazione transatlantica’, di cui una copia è stata trasmessa all’emittente britannica, afferma che le amministrazioni Usa ed europee rischiano di essere complici di “una delle peggiori catastrofi umane di questo secolo” e che il parere degli esperti è stato messo da parte. Uno dei firmatari della dichiarazione, un funzionario del governo statunitense con oltre 25 anni di esperienza nel campo della sicurezza nazionale, ha dichiarato alla Bbbc che le loro preoccupazioni sono state “continuamente ignorate”. La dichiarazione è firmata da funzionari degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e di 11 Paesi europei, tra cui Regno Unito, Francia e Germania.

