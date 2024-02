Gli esperti hanno definito "catastrofico" il collasso della struttura

Almeno 10 persone sono rimaste ferite per il crollo di un hangar in costruzione nell’area dell’aeroporto di Boise, nello stato Usa dell’Idaho. L’allarme è stato dato intorno alle 17 di mercoledì 31 gennaio. Non ci sono dispersi. Gli esperti hanno definito “catastrofico” il collasso della struttura e non se ne conoscono ancora le cause. Alcune delle persone coinvolte si trovavano su un montacarichi o su un’altra piattaforma elevata nel momento in cui la struttura è crollata. Nell’incidente è crollata anche una gru. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo.

