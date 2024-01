Lo ha dichiarato in un'intervista postata sui social il presidente ucraino

Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere sostegno agli alleati internazionali: “Se negli Stati Uniti si verificasse un ritardo nei processi di sostegno all’Ucraina, questo si ripercuoterebbe sull’Europa unita. E qui ci sono problemi consistenti. Il primo è la carenza di armi e finanziamenti in Ucraina. La seconda è che l’alleanza tra Usa ed Europa andrà perduta. In terzo luogo, l’Europa stessa capirà che questo è un segnale che se l’Ucraina non resiste e Putin va avanti, questo è un segnale da parte degli Stati Uniti che l’Europa sarà lasciata sola tra i paesi della Nato a resistere alla Russia“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista che ha postato su Telegram. “Dobbiamo credere nella gente, nell’Ucraina, nei nostri alleati. Credere nella pace. La Russia può essere fermata sia geopoliticamente che finanziariamente”, ha aggiunto. “Per impedire la distruzione dell’Ucraina, la distruzione della nostra nazione. Prevenire la migrazione globale. Per prevenire la terza guerra mondiale”.

