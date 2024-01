La decisione del premier Rishi Sunak per evitare la diffusione e la dipendenza tra i minori

Il governo britannico annuncia che vieterà la vendita di sigarette elettroniche usa e getta e limiterà la gamma di gusti nel tentativo di evitare la diffusione e quindi la dipendenza tra i minori. Inoltre, è in preparazione una proposta di legge che vieta ai giovani di acquistare sigarette. A spiegare i dettagli del piano, il premier Rishi Sunak. Attualmente è illegale vendere vaporizzatori o tabacco ai minori sotto i 18 anni nel Regno Unito, ma i funzionari affermano che l’uso di sigarette elettroniche tra i giovani è triplicato negli ultimi tre anni e i vaporizzatori usa e getta economici e colorati sono un “fattore chiave”. Oltre a vietare i vaporizzatori usa e getta, il governo afferma che “limiterà i gusti specificamente commercializzati per i minori” e garantirà che i produttori inseriscano i vaporizzatori in “confezioni meno accattivanti dal punto di vista visivo”. Sunak ha detto: “Come ogni genitore o insegnante sa, una delle tendenze più preoccupanti al momento è l’aumento delle sigarette elettroniche tra i bambini, e quindi dobbiamo agire prima che diventi endemico“.

I piani di Sunak contro il fumo

Il governo di Sunak ha anche riferito che andrà avanti con un piano annunciato lo scorso anno per aumentare gradualmente l’età minima per acquistare le sigarette, in modo che nessuno nato dopo il 1° gennaio 2009 possa acquistarle legalmente. L’idea è stata accolta con favore dagli esperti sanitari, ma ha indignato alcuni membri del Partito conservatore che la considerano un’ingerenza eccessiva da parte dello Stato. Il piano è stato modellato sull’esempio di una proposta in Nuova Zelanda che è però stata scartata alla fine dello scorso anno dopo un cambio di governo. Il numero di persone che fumano nel Regno Unito è diminuito di due terzi dagli anni ’70, ma secondo i dati ufficiali circa 6,4 milioni di persone, ovvero circa il 13% della popolazione, fumano ancora.

Il precedente della Francia

Il Regno Unito non è il primo paese a vietare le sigarette elettroniche usa e getta: un simile provvedimento è stato preso lo scorso settembre anche dal parlamento francese. Il divieto entrerà in vigore a partire da settembre 2024.

