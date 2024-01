Continua la protesta contro le politiche dell'Unione europea sul settore

Intorno a Parigi sono iniziati i blocchi di alcune autostrade da parte dei trattori degli agricoltori in protesta contro le politiche dell’Unione europea sul settore. Al casello di Buchelay a Yvelines (a circa 60 km a nord-ovest di Parigi) l’autostrada A13 è bloccata in direzione provincia-Parigi. Dall’altra parte della capitale, a Jossigny (Seine-et-Marne), è iniziato anche il blocco della A4 con l’installazione dei primi trattori su entrambi i lati dello spartitraffico centrale. In totale si registrano 21 assembramenti in tutto il Paese e 25 blocchi (Nelle immagini anche la mobilitazione a Bordeaux). Sono mobilitati 1.710 agricoltori con 1.206 macchine agricole. Numeri più bassi rispetto all’ultima protesta che aveva coinvolto oltre 17mila agricoltori con 113 blocchi stradali. no archive, no resale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata