Centinaia di residenti e attivisti locali in marcia verso l'aeroporto con in mano striscioni e cartelli

L’attivista per il clima Greta Thunberg si è unita a una marcia nel sud dell’Inghilterra per protestare contro l’uso di jet privati e l’espansione di un aeroporto. Centinaia di residenti e attivisti locali con in mano striscioni e cartelli con la scritta “Vietare i jet privati” hanno marciato verso l’aeroporto di Farnborough, che serve soprattutto aerei privati. L’aeroporto, situato nella contea di Hampshire a circa 64 chilometri a sud-ovest di Londra, ha chiesto l’anno scorso di aumentare il numero massimo di voli da 50.000 a 70.000 all’anno.

