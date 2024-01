Le immagini da New Delhi: presente anche Macron

L’India celebra la festa della Repubblica. Migliaia di persone sono accorse a New Delhi per assistere alla parata a cui hanno partecipato anche il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente francese Emmanuel Macron. Alla sfilata hanno preso parte anche centianaia di militari, veicoli da combattimento ma anche un reggimento di cammelli e carri allegorici. La Repubblica è stata introdotta nel Paese ben 74 anni fa, il 26 gennaio 1950 e ogni anno, in occasione delle celebrazioni, vengono invitati diversi leader internazionali.

