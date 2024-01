La scena ripresa da un reporter britannico a Khan Younis

Un reporter dell’emittente britannica Itv denuncia l’ennesimo crimine di guerra dell’esercito israeliano ai danni della popolazione palestinese. A Khan Younis, città assediata dalle forze israeliane, il giornalista ha infatti ripreso l’uccisione di un cittadino palestinese disarmato mentre sventolava una bandiera bianca. Poco prima di essere colpito a morte, l’uomo era stato avvicinato dallo stesso giornalista britannico a cui aveva spiegato che lui e il suo gruppo stavano cercando di mettere in salvo altri membri della famiglia. Subito dopo l’intervista, il giornalista si è allontanato continuando però a riprendere la scena: nel video si sente una raffica di colpi e subito dopo si vede l’uomo intervistato poco prima accasciarsi a terra prima che i suoi compagni lo trascinino via. Interpellati sull’accaduto i militari dell’Idf hanno dichiarato di non essere a conoscenza dell’incidente.

