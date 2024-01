La moglie di re Filippo IV ha partecipato a una conferenza con i candidati alla vittoria di un premio per la creazione d'impresa e vari giovani talenti

La Regina Letizia di Spagna in visita al museo della Fondazione Sorigue a Lleida, nell’ambito del “Tour del Talento” organizzato dalla Fondazione Principessa di Girona. La moglie di re Filippo IV Ha partecipato a una conferenza con i candidati alla vittoria di un premio per la creazione d’impresa e vari giovani talenti, sia nel campo della ricerca che in quello dell’imprenditoria. Il vincitore, Antonio Espinosa de los Monteros, ha trionfato con un progetto sull’acqua riciclata e l’approvvigionamento per i paesi in via di sviluppo.

